ترامب يتخلى عن فكرة وضع ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت في الحجر الصحي

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن ترامب أنه من الهيئة الصحّية الوطنيّة، اصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، مبينا أنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك، إلا أن "الحجر الصحي لن يكون ضروريا".
يذكر أن عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة تجاوز الألفين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا.
وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الينوي.
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