وفاة رضيع بولاية إلينوي الأميركية بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية الينوي جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي، عن وفاة رضيع جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أنه "أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب ان نتحسر على ذلك".
وأوضحت رئيسة ادارة الصحة العامة في الولاية نغوزي ايزيكي أن "عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابيا"، مؤكدة أنه "لم يحدث ابدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19"، مشيرة الى أن "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".
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