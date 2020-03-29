وفاة رضيع بولاية إلينوي الأميركية بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية الينوي جاي بي بريتزكر في ​مؤتمر​ صحافي، عن وفاة رضيع جراء اصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد، مشددا على أنه "أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب ان نتحسر على ذلك".

وأوضحت رئيسة ادارة ​الصحة العامة​ في الولاية نغوزي ايزيكي أن "عمر الطفل الذي توفي في ​شيكاغو​ أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابيا"، مؤكدة أنه "لم يحدث ابدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19"، مشيرة الى أن "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".