شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات برلمانية مؤجلة بسبب كورونا.. زيارة "الصحة" للأقصر.. والمواقع الأثرية للجنة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت عدد من اللجان النوعية بالبرلمان زياراتها الميدانية التي كانت قد حددتها لمتابعة جهود الحكومة في عدد من الأماكن المختلفة بمحافظات الجمهورية، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة التي قدمها النواب، وذلك اتساقاً مع القرارات التى أعلنتها الحكومة بحظر التجوال ومنع التجمعات وتعليق حركة المطارات، لمواجهة فيروس كورونا.

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كافة الزيارات الميدانية غير العاجلة والمقررة سلفا بجدول أعمال اللجنة، وذلك حتى منتصف شهر أبريل، وذلك اتساقا مع الإجراءات الوقائية التى تم الإعلان عنها من الجهات المتخصصة والمعنية للحد من انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع، كما خاطبت المحافظين باستغلال تلك الفترة في تنظيف الشوارع.

وقال "السجيني"، في تصريحات له، إن لجنة الإدارة المحلية تطالب جميع المحافظين وقيادات الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات الخدمية بتعديل الخطط التنفيذية ووضع أعمال النظافة وجمع القمامة على رأس الأولويات، مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتلك الأعمال، وانتهاز فترة وفرصة انخفاض الكثافات المرورية والإغلاق المبكر للمحال العامة بأنواعها لتكثيف الجهد المبذول فى تحسين كفاءة جمع القمامة ونظافة الشوارع.

وقررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلغاء زيارتها الميدانية لمحافظتي الأقصر وقنا، التي كانت تنتوي تنظيمها الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، وحتي الثلاثاء القادم، وقال الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت تستهدف من الزيارة الميدانية لمحافظتي الأقصر وقنا، تفقد الأوضاع الصحية في المحافظتين وزيارات ميدانية لبعض المستشفيات لتفقد الأوضاع فيها والوقوف على مشكلاتها ومستوي الخدمة على أرض الواقع.

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وأجلت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، زيارتها الميدانية لعدد من المواقع الأثرية، بعد أن التقى النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بمقر اللجنة، وذلك للتنسيق بشأن بعض الأمور الخاصة بعمل اللجنة والمرتبطة بوزارة السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق ببعض الزيارات الميدانية التي تجهز اللجنة للقيام بها خلال الفترة القادمة.

وأشار "شعبان"، حينئذ أنه تناقش مع وزير السياحة والآثار في أمور تخص بعض الزيارات الميدانية التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة القادمة، للتنسيق بشأن هذه الزيارات، والوقوف على بعض الاستعدادات التي تتم في المتاحف مثل متحف الحضارة، خاصة أن اللجنة تنتوى القيام بزيارة ميدانية للمتحف، وعند تحديد أي مواعيد للزيارات سيعلن عنها من قبل اللجنة.

كما أجل النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، زيارة اللجنة الميدانية إلى منطقة مرغم الصناعية الفترة المقبلة، التي قررتها اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشكلات منطقة مرغم الصناعية بحضور مسئولي المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، لمتابعة كافة المشكلات التي أرسلها الشباب إلى اللجنة، بخصوص مشروعاتهم هناك.

وأجل النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحمودية، للاطلاع على آخر ما توصلت إليه، في ضوء ما تلقته اللجنة عدد من طلبات الإحاطة بتدهور أحوال مصنع الغزل والنسيج، وتخوف البعض من وجود اتجاه لبيعها، وهو ما يستلزم فحص اللجنة لها، خاصة أن هناك توجها من الدولة بالاهتمام بمجال الغزل والنسيج وإعادة إحيائه.