شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استضافة 29 سفيرًا أفريقيا معتمدا في القاهرة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تألو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في تنفيذ خطتها لتعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية، سواء من خلال لقاء الوزراء المختلفين بالحكومة لأستعراض خططهم للتوجة المصرى نحو أفريقيا أو استقبال السفراء الأفارقة بالبرلمان ولعل آخرها استضافة 29 سفيرًا أفريقيا معتمدا في القاهرة.

وفي هذا الإطار، نرصد أبرز العلاقات التي عقدتها لجنة الشئون الأفريقية مع السفراء الأفارقة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالي) من الفصل التشريعي الأول، علي النحو الآتي:

1.حرصت اللجنة على تنظيم حفل استقبال لـ29 سفيرا أفريقيا معتمدا في مصر، في إطار حرص المؤسسة التشريعية على التواصل مع السفراء وعلى ضوء رؤية مجلس النواب بشأن ضرورة مد جسور التواصل مع الأشقاء للتأكيد على أهمية توطيد العلاقات، وفق التزام مصر بهويتها الإفريقية.

2.استقبال سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة الفريد جاكوب كاليسا، وتناول اللقاء الذي شهده مجلس النواب بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا في مختلف المجالات

3.استقبال محمد لبرنغ، سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والذي أكد خلاله السفير على حسن استقباله بمجلس النواب المصري مؤكدًا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة.

4.استقبال السفير تيموتي ازوان - سفير كوت ديفوار بالقاهرة، لدعم والتشاور في شأن العلاقات بين مصر كوت ديفوار، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الدولتين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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5.استقبال السفير ويلفريد ني - سفير دولة غانا بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات بين مصر وغانا وبحث سبل التعاون بين الدولتين، والتي شهدت تأكيد السفير الغاني ضرورة أن يكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .

6.استقبال السفيره كارولين موسي - سفيرة مالاوي بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات بين مصر ومالاوي وبحث سبل التعاون بين الدولتين.

7.استقبال سفير دولة غينيا الاستوائية لدي مصر خوسية أسونو، والذي أكد اهتمامه بالتعاون على المستوى البرلماني بين البلدين.

وتأتي لقاءات اللجنة فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.