شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يحيى الكدوانى: العنصر البشرى سبب حوادث السير وتغليظ العقوبة الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب يحيى الكدوانى بتغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، وتخطى السرعات المقررة فى القانون، مؤكدا أن هناك عددا من حوادث السير الأخيرة التى وقعت وراح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء نتيجة تهاون بعض قائدى السيارات وعدم التزامهم بالنصوص الواردة فى قانون المرور.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تغليظ عقوبة كافة مخالفات المرور بشكل عام، للتصدى لحوادث السير خاصة سيارات النقل الثقيل، وفى نفس الوقت لإعادة الانضباط للشارع المصرى مرة أخرى، على أن يكون هناك حملات توعية وتثقيف للمواطنين، وكشف المخالفة والعقوبة المغلظة، التى تصل للسجن وسحب رخصة القيادة وعدم السماح لهم بالقيادة مرة أخرى فى بعض الحالات وفقا للجرم الذى وقع من كل شخص.

Advertisements

وأكد عضو البرلمان أن العنصر البشرى يتحمل نسبة كبيرة من حوادث السير، خاصة بعد الاهتمام بمنظومة النقل وشبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة، حيث تشهد طفرة غير مسبوقة، مما يؤكد أن عدم الالتزام من قبل البعض هو السبب الرئيسى فى زيادة نسبة الحوادث خلال السنوات الأخيرة، ولابد من تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لمنع هذا الأمر والتصدى له نهائيا.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن مقترح تحديد جهة ولاية واحدة تتولى الإشراف على الطرق من شأنه ضبط المنظومة بشكل أفضل، ولكن لابد أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية جميعها، حتى لا يكون هناك خلل، ولضمان تحقيق ذلك لابد من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الطرق ومن ثم من الممكن حينئذ يتم إسنادها لجهة ولاية واحدة.

جدير بالذكر أن الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان، شهد خلال الأيام القليلة الماضية حادث مروع نتيجة لتصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص وربع نقل، نتج عنها مصرع 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات حلوان والصف وأطفيح.