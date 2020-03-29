اعتراض صاروخ في سماء الرياض

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صاروخا في سماء الرياض قبيل منتصف ليل السبت، حسبما أفادت قناة الإخبارية.

وقالت قناة «الاخبارية» في تغريدة على تويتر «اعتراض صاروخ في سماء مدينة الرياض»، في أول هجوم من هذا النوع منذ أشهر.

وأفادت القناة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد اعتراض الصاروخ وقالت في تغريدة أخرى لها «التحالف يؤكد اعتراض وتدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض».