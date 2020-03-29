منظمة الصحة: عدد المصابين بكورونا يتجاوز نصف مليون حول العالم

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز نصف مليون شخص وإن الوفيات بلغت 20 ألفا ودعا إلى توفير معدات واقية للعاملين في القطاع الصحي.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، نصح المسؤول الدولي بلدان العالم بعدم استخدام أدوية لم تثبت فعاليتها بعد في علاج الفيروس.

هذا وقد سجّلت أوروبا أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفهم في إيطاليا (حولي 86000) وإسبانيا (64000).

وتفصيلاً، سجلت أوروبا 305851 إصابة، بينها 18289 وفاة، لتكون بذلك القارة الأوروبية هي الأكثر تضرراً نتيجة تفشي الوباء، تليها آسيا بـ102043 إصابة بينها 3683 وفاة، بناء على أرقام رسمية.

أكبر حصيلة وفيات في العالم منذ بدء الجائحة:

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت يوم الجمعة 27 آذار مارس مايقارب 1000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ ظهور تفشي الفيروس هناك في 21 فبراير شباط. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9134 حالة.

وقبل هذا العدد، كانت الحصيلة الأعلى في يوم واحد قد سُجلت في21 مارس آذار عندما توفي 793 شخصا.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 86498 حالة ارتفاعا من 80539، ليتجاوز بذلك عدد الإصابات في إيطاليا نظيره في الصين حيث بدأ تفشي الفيروس في نهاية العام الماضي.

منظمة الصحة: النقص العالمي "المزمن" لمعدّات الوقاية يشكّل "تهديدا ملحّا" في مكافحة كوفيد-19

وفي سياق متصل، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء كورونا يعدّ بين التهديدات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للعالم حاليا.

وقال غبرييسوس مدير عام المنظمة إن "النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الشخصية بات بين التهديدات الأكثر إلحاحاً لقدرتنا المشتركة على إنقاذ الأرواح".

العالم يتخبّط والحكومات تتبع إجراءات متشابهة:

فرنسا:

أعلنت فرنسا تمديد قرار العزل التام بحق جميع الموظفين غير الأساسيين إضافة إلى إجراءات الإغلاق الواسعة للمتاجر وغيرها حتى 15 نيسان/ابريل في إطار جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأفاد رئيس الوزراء إدوار فيليب من القصر الرئاسي في باريس "بالاتفاق مع الرئيس، أعلن اليوم تجديد فترة العزل لأسبوعين إضافيين. بالطبع سيتم تمديد هذه الفترة مجددا إذا استدعت الظروف ذلك"، مشيراً إلى أنّ المجلس العلمي المكلف بإرشاد الحكومة "يقدّر الفترة (اللازمة) للعزل بستة أسابيع على الأقل"، ولكن "من المبكر التيقن من ذلك"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البلاد "لا تزال في بداية الموجة الوبائية".

مصر:

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، منشوراً إلى كل مديريات الشؤون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم، وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يوما بدلاً من 14 يوما، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة اشتباه ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.

وأكدت الوزارة ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائى والمعملى لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة، بحسب موقع التليفزيون المصري.

وشددت الوزارة على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحى بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر; للتأكد من وجود بوسترات "تعريف الحالة-

طرق الوقاية - الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات", مؤكدة على التزام جميع العاملين في المنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى، حرصاعلى سلامة الفريق الصحي ومتلقي الخدمة الصحية.

الجزائر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، عن تسجيل حالة وفاة من مجموع 42 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، في تصريح صحفي، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 26 حالة من مجموع 409 إصابات مؤكدة.

وأوضح أن حالة الوفاة الجديدة تعود لامرأة/ 71 عاما/ تنحدر من ولاية برج بوعريريج شرقي البلاد، كانت تقيم بفرنسا.

كما أشار إلى أن 180 إصابة مؤكدة سجلت بولاية البليدة بما يعدال 44 بالمائة من إجمالي الإصابات.

هذا وقد أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز مرسوما يتضمن توسيع الحجر المنزلي الجزئي ليشمل 9 ولايات (محافظات) أخرى هي: باتنة، وتيزي وزو، وسطيف ، وقسنطينة، والمدية، ووهران، وبومرداس، والوادي وتيبازة.

بريطانيا:

وفي المملكة المتحدة، أعلنت الحكومة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 759 وأن عدد المصابين ارتفع إلى 14579.

وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة كان عدد حالات الوفاة 578، ما يعني أن الرقم قفز بنسبة 31 في المئة.