شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعد تمراز يطالب بتغليظ عقوبة احتكار المستلزمات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن توفير المستلزمات الزراعية للفلاحين، وإعلان أسعارها لقطع الطريق على بعض المحتكرين واستغلال الأوضاع الراهنة ورفع الأسعار بما قد يؤثر على مستقبل الزراعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أنه بمجرد اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات من قبل الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، شهدت المستلزمات الزراعية ارتفاع فى الأسعار، وهذا بدوره سينعكس على مستقبل المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها، ويثقل كاهل الفلاح فى ظل الأوضاع الراهنة، ويهدر الجهود المبذولة من قبل الحكومة لحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والتى تضم بين صفوفها صغار الفلاحين والمزارعين.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعلان الأسعار الأسمدة وكافة المستلزمات، والعمل على توفيرها فى جميع المنافذ على مستوى الجمهورية للفلاحين، حتى لا يستغل البعض الأوضاع ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة قبيل موسم الحصاد، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة والإبلاغ عن المخالفين للأسعار الرسمية.

وناشد عضو البرلمان المواطنين بالإبلاغ عن التجار محتكري السلع والمستلزمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتصدي لهذه الظاهرة التى يلجأ إليها البعض فى الأزمات على وجه التحديد، من معدومى الضمير، ففى الوقت الذى تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد يوجد من يحتكر السلع، ومن يرفع الأسعار دون مبرر، وآخرين يروجون للشائعات، مما يستوجب أن تكون هناك وقفة جادة ضد هؤلاء.