شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان": وعى الشعب هو الفيصل فى الحد من التكدسات بالمواصلات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة تعمل على رصد وتتبع عمل وسائل المواصلات الداخلية على مدار الساعة، وأداء الحكومة للحد من تكدس المواطنين، مشيرا إلى أن تقييم التكدسات بالمواصلات ستكون محل تقييم خلال الأسبوع القادم.

وأشار رئيس لجنة النقل بالبرلمان إلى أن اللجنة طالبت بتقليل زمن التقاطر فى المترو نظرا لأنه وسيلة هامة للمواطنين ومن الصعب إيقافه بشكل كامل، وبالفعل كان هناك استجابة من وزير النقل، وبناء على ذلك تم الدفع بقطارات أكثر للحد من التكدس، وهو ما ظهر جليا بحركة المترو، مطالبا المواطنين بعدم التكدس فى قطار حال ازدحامه والانتظار لموعد القطار الآخر، خاصة أن الفرق بينه سيكون دقائق فقط وكذلك أيضا بقطارات السكة الحديد يتم العمل على الحد من الازدحام، موضحا أن الجهات المختصة بوسائل النقل تعمل على تعقيمها يوميا إضاقة إلى بث نشرات توعية للوقاية من فيروس كورونا بشكل دورى.

وطالب رئيس لجنة النقل المواطنين بعدم التأخر حتى الساعة الأخيرة قبل موعد حظر حركة المواطنين والذى يسهم فى زيادة التكدس، مشددا أن الأزمة الصحية التى تمر بها الدولة من التصدى لفيروس كورونا لا يقع الدور فيها على الدولة فقط بل المواطنين أيضا والذين يلزم عليهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من فرص التقاط العدوى.

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وكانت قد أكدت وزارة النقل وفق بيان صحفى أن الوزير اطمأن على عدم وجود أي تزاحم ووجود أماكن خالية بكراسي القطارات، كما اطمأن على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب .

والتقى الوزير عددا من الركاب حيث أشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدا أنه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل، وتابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات.

وأشار الوزير إلى أن هناك 38 قطارا يعمل بالخط الأول و 22 قطارا بالخط الثاني و8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد عن 4 دقائق وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.