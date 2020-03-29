شباب منية سندوب بالدقهلية يدشنون حملة تطهير لشوارع القرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
دشن عدد من شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة لتطهير شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعم جهود الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية.
حرص الشباب المتطوع في الحملة على القيام بتطهير شوارع القرية كاملة، ومداخل المنازل والمحلات والشوارع، حاملين أجهزة الرش على ظهروهم، وسط إشادات وتشجيع من أهالي القرية.
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