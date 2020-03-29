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الكويت تدين إطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الكویت - (د ب أ):
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية عن إدانة واستنكار البلاد الشدیدین" للجریمة النكراء" التي تمثلت بإطلاق صواریخ على مدینتي الریاض وجازان في المملكة العربیة السعودیة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن المصدر قوله "إن ھذا الاعتداء الجبان لا یستھدف أمن المملكة وسلامة شعبھا الشقیق فقط وإنما أمن منطقة الخلیج واستقرارھا وامعانا بانتھاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي یسخر فیه العالم جھوده لمواجھة كارثة انتشار وباء .

وأكد وقوف دولة الكویت التام إلى جانب الشقیقة السعودیة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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