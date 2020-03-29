السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ باليستي استهدف الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إصابة مدنيين اثنين جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي، أطلق باتجاه العاصمة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض بالسعودية المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت حادثة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ما تسبب في إصابة مدنيين اثنين بإصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت فضائية العربية، في وقت سابق مساء أمس، أن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخ في سماء مدينة جازان.

وأشارت إلى أن المملكة اعترضت صاروخين في سماء العاصمة الرياض.

ولم تذكر القناة السعودية مصدر تلك الهجمات الصاروخية، أو أي تفاصيل عن الهجوم.​