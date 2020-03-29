كوريا الشمالية تطلق مقذوفا لم تتحدد طبيعته باتجاه بحر اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رؤساء أركان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولهم إن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم الأحد "مقذوفا لم تتحدد "طبيعته " باتجاه بحر اليابان.
ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وأجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على مدار مارس الجاري بعد توقف دام ثلاثة أشهر.
ووفقا ليونهاب فإنه يعتقد أن عملية إطلاق اليوم هي رابع تجربة أسلحة رئيسية لكوريا الشمالية هذا العام ، حيث تجري كوريا الشمالية أيضًا تدريبات صغيرة على إطلاق المدفعية.
يشار إلى أن الدولة النووية المارقة ممنوعة من اختبار الصواريخ الباليستية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وقد فرض عليها عقوبات دولية صارمة لردعها عن الاستمرار في تطوير صواريخ يمكن تجهيزها برؤوس حربية نووية.
وازدادت المخاوف العالمية حول كوريا الشمالية في أواخر عام 2019 بعد أن منحت بيونج يانج مهلة نهائية للولايات المتحدة لتخفيف العقوبات وهددت بإرسال "هدية عيد الميلاد"، وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه كان يعني اختبار أسلحة، إذا لم يتم تلبية الطلبات.
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أول كانون ثان /يناير الماضي إن العالم سيرى "سلاحًا استراتيجيًا جديدًا" لبلاده في المستقبل القريب.
وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية ومنشآت الإنتاج مقابل رفع العقوبات.
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