عاجل-المالكي: اعتداء‭ ‬الحوثي‭ ‬الهمجي‭ ‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬المملكة‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬بل‭ ‬وحدة‭ ‬العالم‭ ‬وتضامنه

صرح‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي،‭ ‬بإن‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬اعترضت‭ ‬ودمرت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ (‬23:23‭) ‬من‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ (‬28‭ ‬مارس‭ ‬2020م‭) ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬أطلقتهما‭ ‬المليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ (‬صنعاء‭) ‬و‭(‬صعدة‭) ‬باتجاه‭ ‬الأعيان‭ ‬المدنية‭ ‬والمدنيين‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأوضح‭ ‬العقيد‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬الصاروخين‭ ‬البالستيين‭ ‬تم‭ ‬إطلاقهما‭ ‬باتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬و‭ ‬مدينة‭ ‬جازان‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬خسائر‭ ‬بالأرواح،‭ ‬حتى‭ ‬إصدار‭ ‬هذا‭ ‬البيان،‭ ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬اعتراض‭ ‬الصاروخين‭ ‬بسقوط‭ ‬بعض‭ ‬الشظايا‭ ‬نتيجة‭ ‬عملية‭ ‬التدمير‭ ‬للصاروخين‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض‭ ‬ومدينة‭ ‬جازان‭.‬

وبين‭ ‬العقيد‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬الإرهابية‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التهديد‭ ‬الحقيقي‭ ‬لهذه‭ ‬المليشيا‭ ‬الإرهابية‭ ‬والنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬الداعم‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الهمجي‭ ‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬بل‭ ‬يستهدف‭ ‬وحدة‭ ‬العالم‭ ‬وتضامنه‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬والعصيبة‭ ‬والتي‭ ‬يتوحد‭ ‬فيها‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬لمحاربة‭ ‬تفشي‭ ‬الوباء‭ ‬العالمي‭ ‬كورونا،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬إعلان‭ ‬المليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬بقبول‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬وجديتها‭ ‬في‭ ‬الانخراط‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬بإجراءات‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬ينهي‭ ‬الانقلاب،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬استمرار‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬إيران‭ ‬بالتزييف‭ ‬والمماطلة‭ ‬لتعميق‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬وعدم‭ ‬امتلاك‭ ‬المليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬للإرادة‭ ‬والقرار‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الأزمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬للتحالف‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصارمة‭ ‬والرادعة‭ ‬لتحييد‭ ‬وتدمير‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬البالستيه‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬،‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي‭.‬