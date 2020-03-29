لمواجهة “كورونا”.. مدرب الوداد يقتني مستلزمات طبية لـ 3 مستشفيات إسبانية

أكد خوان كارلوس غاريدو، المدرب الإسباني لفريق الوداد الرياضي، مساهمته في مواجهة إسبانيا لتداعيات فيروس “كورونا” من خلال اقتناء معدات طبية لـ3 مستشفيات بمدينة فالنسيا.

وكشف موقع قناة وإذاعة إسبانيا “RTVE” أن غاريدو، الذي يتواجد حاليا في المغرب، اقتنى معدات طبية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” وقام بإرسالها إلى 3 مستشفيات بمدينة فالنسيا، مبرزا أنه أقدم على الخطوة في ظل الخصاص الكبير في المستلزمات الطبية، وكذا تماشيا مع مبادرات مماثلة لفعاليات رياضية.

وشدد المصدر ذاته على كون غاريدو أكد أنه لا أحد كان يراهن في البداية على الوصول إلى الوضع الحالي، وتابع قائلا “مع تفاقم الوضع وضعف الطاقة الاستيعابية للمراكز الطبية وإصابة العاملين في القطاع الصحي بالفيروس حاولت تقديم يد المساعدة حسب المستطاع”.

وتابع غاريدو “تكلمت مع العديد من الأشخاص وعاينت نماذج في مجال الكرة وبدأت في التفكير في الطريقة التي يمكنني بها المساعدة، تحدثت مع طبيب ريال بيتيس وعن طريقه قمت بشراء المستلزمات الطبية، وقمت بإرسالها إلى مستشفيات فالنسيا، وتلقيت وعودا بوصولها الثلاثاء أو الأربعاء”.

وأوضح غاريدو، نقلا عن المصدر ذاته، أنه اقتنى المستلزمات الضرورية من أقنعة وقفازات ومعدات أساسية، مبرزا في السياق ذاته أن أثمنتها تضاعفت كثيرا جراء الوضعية الحالية نتيجة التداعيات الاقتصادية للجائحة.