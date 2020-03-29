ضجة غرفة العزل في مستشفى سطات..نتائج تحاليل صديقة مصورة الفيديو ظهرت

علم “اليوم 24” من مصدر مطلع أن صديقة السيدة التي ظهرت في فيديو من غرفة للعزل، بمدينة بمستشفى مدينة سطات، ظهرت نتائج تحليلاتها، قبل قليل، وجاءت سلبية.

وظهرت، اليوم السبت، في فيديو على الفيسبوك وثقته سيدة تقول إنها في العزل الصحي ومصابة بكورونا وتصف الحالة المزرية لغرفة العزل.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بلاغا تقول فيه إن المعنية بالأمر غير مصابة بالفيروس ولا تظهر عليها أعراضها لكنها تُعاني من قلق نتيجة مخالطته لصديقة مشكوك في إصابتها.