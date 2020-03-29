شكرا لقرائتكم خبر عن العمال بالهند يعودون إلى قراهم سيرا على الأقدام والان نبدء بالتفاصيل

في ظل الإغلاق الذي تشهده كافة أنحاء الهند جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يغادر العمال بنظام اليومية المدن متجهين إلى قراهم بعدما صاروا بدون عمل، ويرافق هذه الهجرة العكسية مخاوف من أنها قد تتسبب في نشر الفيروس القاتل في الريف.

بدأ الطعام ينفد من ملايين من عمال اليومية حيث لا يوجد أمل الحصول على دخل خلال الإغلاق الذي يستمر ثلاثة أسابيع وقالوا: إن أسرهم قد تقع فريسة للجوع والمجاعة قبل أن يلتقطوا الفيروس المميت.

حذر المهاجرين

وتخلت مجموعات من العمال المهاجرين عن الحذر وجازفت بإغضاب الشرطة وساروا على طول الطرق السريعة الخاوية عبر ولايات مثل أوتار براديش وراجستان ومادهيا براديش وأوديشا.

وأنقذت الشرطة في أوتار براديش الأربعاء 16 عاملًا كانوا يسيرون إلى قريتهم في ولاية بيهار المجاورة - وهي مسافة تبلغ 335 كيلو مترًا - خلال الإغلاق، حسبما قال رئيس شرطة المنطقة هيمانت كوتيال.

وأضاف: لقد ساروا نحو 40 كيلو مترًا على طول خط سكة حديد، ولم يأكلوا مدة ثلاثة إلى أربعة أيام وكانوا في حالة سيئة حتى أن بعضهم كانوا حفاة، وتلقوا المساعدة الطبية وجرى تنظيم مواصلات لتقلهم إلى الديار.

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي (إن دي تي في) أن مجموعة من 20 عاملًا كانوا في رحلة استمرت 36 ساعة من مصنع الصلب الذي يعملون به إلى قريتهم غطت 80 كيلو مترًا تحت شمس حارقة.

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وتكدس آلاف من العاملين المهاجرين في أماكن الإيواء.

حالات جديدة

وبحسب وزارة الصحة، يوجد في الهند ما مجموعه 645 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

وسجلت الهند ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، فيما سعت الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية لنحو 1.3 مليار شخص معزولين في منازلهم لإبطاء انتشار المرض.

وران الصمت على شوارع المدن والبلدات الهندية في اليوم الثاني من حظر شامل على مدار ساعات اليوم، فرضته الحكومة الهندية لثلاثة أسابيع، حيث امتثل السكان لمناشدتها عدم الخروج من المنازل سوى في حالات الطوارئ أو لشراء الغذاء وغيره من السلع الضرورية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الحالات بفيروس كورونا ارتفع إلى 649 حالةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13 شخصًا.