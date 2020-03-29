شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي يكشف عن انقلاب نفذه ضباط تابعون للبشير والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»: إن الدولة العميقة وعناصرها، وراء جريمة فض اعتصام القيادة، في 2 يونيو الماضي، ووصفه بـ «الانقلاب».

وأضاف قائد قوات الدعم السريع: إنه تم اعتقال نحو 200 شخص على الأقل بتهمة انتحال صفة الدعم السريع، في محاولة لتشويه سمعتها.

وأشار حميدتي إلى إجراء مساءلة داخلية تشمل التحقيق في الحادثة، وأكد وجود ضباط ملحقين بالدعم السريع يحملون رتبًا مختلفة، من بينهم ضباط برتبة لواء ينتمون لنظام البشير شاركوا في فض الاعتصام.

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وأوضح أن «قواته تتعرض لاستفزازات لا توصف، ورفض الادعاءات التي تواجهها واعتبرها استهدافًا ممنهجًا من قبل النظام السابق».

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الدعم السريع حماة دارفور وحماة الثورة، وقال: إن أولويته في الوقت الراهن هي نجاح الحكومة المدنية.

وفي منحى منفصل، أعلنت السلطات السودانية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين قدما من دولة أوروبية وأخرى عربية، ووضعا تحت الحجر الصحى، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 5 حالات.