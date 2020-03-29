شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستغل التنظيمات الإرهابية الوضع الأمني بسبب «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

حذر موقع «أوراسيا ريفيو» العالم من تجاهل تهديدات التنظيمات الإرهابية خلال انشغاله بمواجهة تفشي وباء فيروس «كورونا».

وبحسب مقال لمحللة الاستخبارات والمحاضرة الزائرة في معهد باندارانايكا الدولي للتدريب الدبلوماسي في سريلانكا، سندوجا أوماندي وكراماسنغهي جاياراتني، فإن انتشار الفيروس في 196 دولة حول العالم، شجّع تنظيم «داعش» على استغلال الوضع الأمني الناجم عن الإجراءات الاستثنائية في تلك الدول.

استغلال الوضع

وأشارت إلى أن نية التنظيم في استغلال الوضع العالمي ظهرت عبر 3 منشورات تشجع المتشددين حول العالم على الاستفادة من وضع الوباء لشن هجمات ضد مَن يعتبرهم كفارًا.

وتابعت الكاتبة: في الواقع يمكن أن يكون هؤلاء المتشددون استباقيين ومبتكرين في استغلال هذه الحالة المتقلبة لتحقيق أهدافهم، وأضافت: في 2 مارس 2020، نشرت مجموعة متحالفة مع تنظيم «داعش»، منشورًا في منصات إعلامية اجتماعية مؤيدة للتنظيم تسلّط الضوء على عدم قدرة ما تسميها بدول الكفر، على إيجاد حل علمي مهم للوباء، إضافة إلى ذلك، بعدها بعشرة أيام، جاء منشور آخر يصف الوباء بأنه عقاب إلهي للأعداء، وفي 19 مارس 2020 ذكرت افتتاحية مجلة مؤيدة للتنظيم، أنه يجب على الموالين الاستفادة من الوضع الحالي للوباء في شن هجمات، كما شددت على حاجة الذئاب المنفردة إلى تعبئة واستغلال الخوف الاجتماعي الذي يحدثه الوباء.

تحوّل العالم

ولفتت الكاتبة إلى أن العالم تحوّل من مكافحة المتطرفين إلى الدفاع البيولوجي، مضيفة: اعتبارًا من 25 مارس 2020، كان ثلث سكان العالم في حالة حظر وتحت لوائح الحجر الصحي الصارمة التي تفرضها الحكومات، وتابعت: ليست التكلفة البشرية وحدها مصدر قلق رئيسي لهذا الوباء، ولكن يجب أيضًا الخسارة الاقتصادية للنظام السياسي الدولي بأكمله، حيث تستثمر البلدان المتضررة بكثافة في احتواء الوباء، وبسبب أعمال الإغلاق توقفت الأنشطة التجارية.

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وأشارت إلى أن جرثومة بسيطة يمكن أن تتسبب في تأثير حيوي على نمط حياة الإنسان والنظام الدولي، وهو ما يبحث عنه الإرهابيون، وأردفت تقول: في الواقع، في 2018، توقع جهاز الاستخبارات البريطاني MI5 أن المتطرفين العائدين من تنظيم داعش تم تدريبهم على تطوير الأسلحة البيولوجية الأساسية، ولديهم القدرة على صنع الجمرة الخبيثة.

وأضافت: ليس ذلك فحسب، بل سلّط فيروس كورونا المستجد الضوء أيضًا على أن هذا النوع من الفيروسات أو الجراثيم يمكن نقله بسهولة إلى المجتمع، كما لن يتم القبض على شاحنات الشحن على الفور، وبالتالي، يمكن نقلها بين الحدود باحتياطات أمنية أقل.

الذئاب المنفردة

وتابعت: أيضًا، يمكن بسهولة استخدام فيروس مثل كورونا من قبل الذئاب المنفردة وتحقيق نتائج قاتلة وتؤثر على مجتمع أكبر من خلال إجراء بسيط، لذلك، يوفر الفيروس المستجد أفكارًا مبتكرة للمتطرفين حول كيفية تحقيق أقصى قدر ممكن من التاثير بأقل جهد وموارد.

وأردفت: ضمن هذا السياق، من الواضح أن الجماعات الإرهابية مثل داعش قد فهمت أهمية وفعالية هذا الوباء، نظرًا لأن العديد من البلدان مغلقة الآن بسبب انتشار الفيروس، ما يفسّر الكارثة التي يمكن أن تسببها جرثومة. ومضت تقول: نتيجة لذلك، يمكن للإرهابيين استخدام الحرب الجرثومية لتحقيق أهدافهم، وبالتالي، من المهم للبلدان توسيع البحث والتطوير لفهم طبيعة الأسلحة البيولوجية وما إذا كان هناك احتمال لاستخدام هذه الإستراتيجية من قِبل الجهات الفاعلة العنيفة من غير الدول مثل «داعش والقاعدة».

واختتمت مقالها بتحذير الحكومات من تغيير أولوياتها الأمنية بشكل تتراجع فيه التهديدات الإرهابية لصالح الأوضاع الناجمة عن تفشي الوباء، لأن الإرهاب سيزدهر في ظل كورونا المستجد دون سابق إنذار، ويمكنه الاستفادة من الوضع الحالي لتحقيق أهدافه.