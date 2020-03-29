شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحذر من سقوط الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، من سقوط الاتحاد الأوروبي ككيان جامع، داعيًا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية.

وأشار كونتي خلال ​مقابلة​ صحفية مع موقع «إل سول 24» الإيطالي إلى أن «التقاعس سيترك لأبنائهم العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر.

وأضاف كونتي قائلًا: هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذن لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبي كله، وتابع: أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركودًا اقتصاديًا شديدًا.

وأردف قائلًا: أمثل بلدًا يعاني كثيرًا ولا يمكن أن أسمح لنفسي بالمماطلة، معتبرًا أنه ينبغي عليهم تجنّب أن تتخذ في ​أوروبا​ خيارات مأساوية، إذا لم تُثبت أنها على مستوى هذا التحدي غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنيهم، سبب وجوده».

وصرّح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، بأن بلاده تواجه حالة طوارئ صحية - اقتصادية ناجمة عن وباء فيروس كورونا، وأن بلاده «تنتظر ولاء من شركائها الأوروبيين». وباشر الخبراء العسكريون الروس، الذين وصلوا إلى مدينة بيرغامو الإيطالية، أمس الأول، تقديم المساعدات الطبية للمواطنين، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: بدأ المتخصصون العسكريون الروس الذين وصلوا إلى بيرغامو، عمليًا في الوفاء بمهام مساعدة مواطني الجمهورية الإيطالية.