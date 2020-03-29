شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الحكومة لدعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والمتضررة نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدد من الإجراءات لحصر هذه العمالة وكيفية توجيه دعم لها.

ويجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونرصد أبرز هذه الجهود:

وزارة القوى العاملة أعلنت حزمة من الإجراءات العامة لصرف 500 جنيه منحة إعانة.

تم تخصيص موقع إلكترونى لدعم هذه الفئة وإتاحة الفرصة لها فى تسجيل بياناتها من مختلف محافظات الجمهورية.

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وصل العدد الذى قام بالتسجيل حتى الآن منذ الخميس الماضى 130 ألف عامل.

تخصيص رقم تليفون 01212201303 لغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، والتي وصلت حتي الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار

تشكيل لجنة وزارية لتجميع بيانات العمالة المتضررة.

وتختص اللجنة بتنسيق الجهود بين الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة في دعمهم ماديا واجتماعيا لتجاوز الأزمة.

تتولى اللجنة التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم أزدواجية الصرف.

كما تختص اللجنة بوضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشأت كليا أو جزئيا بالتنسيق مع الصناديق المعنية.