شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات بـ "مشروعات البرلمان" للموافقة على تأجيل أقساط قروض الشباب 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، عدد من الاجتماعات برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع وزيرة الصناعة، للموافقة على توصية هيئة مكتب اللجنة بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمدة ستة أشهر.

وقال "المرشدى" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هناك تنسيق كامل جرى بين وزيرة الصناعة رئيسة الجهاز، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وشركات التأمين والجمعيات التابع لها تلك المشروعات، وذلك تيسيراً على الشباب نظراً للتداعيات الاقتصادية السلبية على مشروعاتهم نتيجة ما حدث جراء أزمة فيروس كورونا.

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وكانت هيئة اللجنة قد عقدت اجتماعا لها، بحضور النواب محمد المرشدى وهالة أبو السعد وكيلى اللجنة، والنائب محمد سليم أمين سر اللجنة، لمناقشة كل ما يتعلق بالتيسيرات التي من الممكن أن يقدمها البرلمان، للشباب أصحاب المشروعات، وتوافقت على تقديم توصية مكتوبة، لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رئيس جهاز تنمية المشروعات.

وقررت وزارة الصناعة والتجارة استئناف العمل من مقر الوزارة بجاردن سيتى اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020، وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.