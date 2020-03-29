شكرا لقرائتكم خبر عن "يالا نطمن على بعض".. مبادرة جديدة لتواصل المصريين في دول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عدد من أبناء الجاليات المصرية في الخارج مبادرة جديدة للاطمنان على بعضهم البعض في مختلف دول العالم ، والتي حملت اسم " يالا نطمن على بعض" وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها دول العالم في انتشار وباء كورونا.
وتهدف الحملة على تواصل ابناء الجاليات المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التقنيات المختلفة للتواصل والحديث عن اوضاعهم في الدول ، في ظل الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها عدد من الدول للوقاية من فيروس كورونا القاتل.
يقول حسين خضر ، السياسي الالماني من اصل مصري، وأحد ابناء الجالية المصرية في برلين، أن الحملة هدفها الاطمنان على اوضاع المصريين في ظل هذه الظروف ، والحديث عن اي مشكلات تقابل اي مصري في مختلف الدول والعمل على ايجاد حل لها، اضافة الي الحديث حول الارشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا القاتل .
وأضاف خضر في تصريح لليوم السابع، ان التواصل يكون بشكل يومي، وان اي مشكلة تقابل اي مصري في اي دولة لا يمكن تركها دون ان يتم حلها، في ظل الظروف التي تشهدها دول العالم ، مؤكدا ان هذه المبادرة نابعة من المصريين الموجودين في الخارج ، وغرضها هى عملية التواصل والتأكيد على ان المصريين على قلب رجل واحد داخليا وخارجيا.
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