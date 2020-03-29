شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: يجب إعادة النظر فى الاعتمادات المالية للمحافظات بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المناطق الشعبية تعانى كثيرا من نقص فى بعض الخدمات المتعلقة برصف الطرق والإنارة ومشروعات الصرف الصحى ورفع قدرة البنية التحتية، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظات تهدف لتطوير مختلف الأحياء على صعيد المحافظة.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تهدف لتحسين مستوى الخدمة والحفاظ على الصحة العامة من خلال تحسين الخدمات ورفع قدرتها، وإحداث تنمية حقيقية على صعيد كل محافظة، مشددا على ضرورة أن يتم رفع كفاءة الطرق بمختلف المحافظات.

وأشار الحسينى، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات ساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة المناطق والبنية التحتية، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات لتحسين مستوى الخدمات، سواء رفع كفاءة بعض الطرق المتهالكة، مشروعات الصرف الصحى، وأعمال الإنارة.

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وتابع الحسينى: "أزمة كورونا ستلقى بظلالها على الخطة الاستثمارية للمحافظات، وذلك من خلال توجيه وتخصيص جزء كبير من الاعتمادات للنهوض بخدمات قطاع الصحة، وهذا بدوره سيؤثر على الخدمة على صعيد القرى والنجوع التى تعانى من تدنى مستوى المرافق العامة وخاصة الطرق الداخلية".

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الأرقام التى تم اعتمادها للمحافظات على مدار الأعوام السابقة يتم بدون آلية محددة، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية يتم وضعها بناء على موازنات تقديرية، يتم الاستشهاد فيها بالاعتمادات المالية للأعوام السابقة مع زيادة طفيفة، معلنا رفضه لوضع الخطة الاستثمارية بهذا الشكل، مطالبا بإعادة النظر فى وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك آلية محددة للاعتمادات المالية التى يتم تخصيصها.