شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بـ"نقل البرلمان" لاستقبال شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة دشنت غرفة عمليات لاستقبال جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بأى وسيلة نقل في مختلف محافظات الجمهورية، خلال فترة ما قبل حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، وأنه يتم رصد جميع المشكلات في تقارير يومية، من قبل اللجنة.

وأضاف "عبد الواحد" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة على تواصل دائم مع جميع الهيئات التابعة لوزارة النقل ومسئوليها في جميع المحافظات، لمتابعة كل الجهود المقدمة من جانب الوزارة للتسهيل على المواطنين في وسائل النقل المختلفة، بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك حل كل المشكلات التي من الممكن أن تعيق حركة المواطنين.

وكان وزير النقل كامل الوزير تفقد مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات، ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمتابعة حركة القطارات وانتظامها.

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وأكدت وزارة النقل وفق بيان صحفى أن الوزير اطمأن على عدم وجود أي تزاحم ووجود أماكن خالية بكراسي القطارات، كما اطمأن على عدم تكدس الركاب في كل المحطات وعلى تقديم كل التسهيلات للركاب

والتقى الوزير عددًا من الركاب حيث أشاد بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدًا أنه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل، وتابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات.

وأشار الوزير إلى أن هناك 38 قطارًا يعمل بالخط الأول و22 قطارًا بالخط الثاني و8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد على 4 دقائق وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر ما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.