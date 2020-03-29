محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ) -
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 2000 شخص ، مما يعني أن عدد الوفيات قد تضاعف في البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.
يشار إلى أن إيطاليا والصين وإسبانيا وفرنسا وإيران بهم اعلى حصيلة وفيات، في حين أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد على مستوى العالم من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.
وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم السبت أن الولاية بها أكبر عدد من الوفيات والذي بلغ 728 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوزت 2000.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتضاعف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.