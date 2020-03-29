تجاوزت 2000.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتضاعف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ) -

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 2000 شخص ، مما يعني أن عدد الوفيات قد تضاعف في البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

يشار إلى أن إيطاليا والصين وإسبانيا وفرنسا وإيران بهم اعلى حصيلة وفيات، في حين أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد على مستوى العالم من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم السبت أن الولاية بها أكبر عدد من الوفيات والذي بلغ 728 حالة.