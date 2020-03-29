بالصور- غلق وتشميع 9 محلات تجارية لمخالفة قرار الحظر في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: قاد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، يرافقه المحاسب محمد بكري رئيس مدينة ناصر، حملة بالمركز. جاءت الحملة لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالغلق الكامل للمحال التجارية، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة العدوى بفيروس كورونا. وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 9 محلات تجارية بقرى بني عدى ودلاص ودنديل، لمخالفة أصحابها قرارات مجلس الوزراء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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