التحريات الأولية تكشف سر سقوط فتاة من كوبري البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت التحريات الأولية ملابسات سقوط فتاة من أعلى كوبري البدرشين، مساء أمس السبت.
وأشارت التحريات إلى أن الفتاة وتدعى "و.ر."، 16 سنة، مقيمة قرية ميت رهينة، حاولت التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.
وأصيبت الفتاة بكسور متفرقة بالجسم، وحضرت أسرتها بموقع الحادث، تزامنا مع وصول سيارة إسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى للعلاج.
ووجه رئيس قطاع جنوب الجيزة ضباط قسم شرطة البدرشين بسماع أقوال المصابة مع استقرار حالتها الصحية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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