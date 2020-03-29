الداخلية تكشف حقيقة تحرير محضر لطبيب خالف حظر التجوال بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حقيقة توقيف طبيب وتحرير محضر له؛ لاتهامه بمخالفة قرار حظر التجوال، حيث تبين بالفحص أن رجال الشرطة حرروا له مخالفة مرورية فقط.

وكان أحد المواقع الإخبارية نشر خبرًا بعنوان "أمن المنوفية يحرر محضر بخرق حظر التجوال لطبيب رغم الاستثناء"، يتضمن تحرير محضر لأحد الأطباء لمخالفته قرار حظر التجوال بمحافظة المنوفية بالرغم من استثناء الأطباء من قرار الحظر.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى استيقاف (مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية) من قِبل رجال الشرطة حال مروره بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية أثناء الحظر، وتم الاطلاع على "التراخيص وتحقيق شخصيته" وتحرير مخالفة مرورية "لسيره عكس الاتجاه" وصرفه دون تحرير ثمة محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال أو اصطحابه لديوان المركز.

وعلل المذكور نشر تعليق بذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اعتقادًا منه بتحرير محضر له لمخالفته قرار الحظر، وأضاف بقيامه بإزالة ذلك المنشور عقب استبيانه حقيقة الواقعة، كما أكد عدم تعرضه لسوء معاملة أثناء التعامل معه.​