محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي: رصدت عدسة "الخليج 365" موقع انهيار أجزاء من مدرسة سيدي عمر الابتدائية - قصر مكرم عبيد سابقًا - خلال فترة حظر التجوال في ميدان مديرية أمن قنا. يذكر أن قصر مكرم بيك عبيد ضمن القصور ذات الطابع المعماري الفريد من الحقبة الخديوية التي صممت على الطراز الإيطالي. Advertisements كان اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بانهيار جزء من مدرسة سيدي عمر الابتدائية - فيلا مكرم عبيد سابقًا - نتيجة عدة انهيارات في الجزء الجنوبي منها منذ 5 سنوات. تحرر المحضر الشرطي اللازم حول تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- اللقطات الأولى لموقع انهيار أجزاء من "قصر مكرم عبيد" في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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