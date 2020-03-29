رغم الحظر.. سقوط فتاة من أعلى كوبري البدرشين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سقوط فتاة من أعلى كوبري البدرشين جنوب المحافظة. تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم البدرشين إخطارا من شرطة النجدة بسقوط فتاة من أعلى الكوبري. انتقلت قوة من القسم لفحص مكان الحادث، وتبين أن الفتاة تدعى "و.ر." في العقد الثاني من العمر، تقيم قرية ميت رهينة. شهود عيان أفادوا بأن الفتاة كانت رفقة أسرتها، ووصلت سيارة إسعاف لنقلها لأقرب مستشفى.

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