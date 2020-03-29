سليمان الرحيلي ضمن الأكثر بحثًا في السعودية بعد تعينه خطيبًا لجامع قباء

أصدر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية قراراً، اليوم السبت، بتكليف سليمان الرحيلي إمامًا وخطيبًا لجامع قباء.

أصبح سليمان الرحيلي، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.

وكتب الرحيلي "أشكر الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداءالأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة وعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولاتفسد وتجمع الصف

وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماما وخطيبًا لجامع قباء واسأل الله الإخلاص".



قد شغل آل الشيخ مناصب " أستاذ في قسم أصول الفقة بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وأستاذ كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، للفتوى وضوابطها في الجامعة، كما شارك في التدريس في المسجد النبوي، وشغل منصب رئيس لجنة أفريقيا في عمادة القبول والتسجيل سابقاً ورئيس لجنة آسيا في عمادة القبول والتسجيل سابقاً، ورئيس لجنة أوربا في عمادة القبول والتسجيل سابقاً، ووكيل كلية الشريعة للدراسات العليا والمسائية سابقاً وعميد شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية سابقاً.