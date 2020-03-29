سليمان الرحيلي ضمن الأكثر بحثًا في السعودية بعد تعينه خطيبًا لجامع قباء

أصدر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية قراراً، اليوم السبت، بتكليف سليمان الرحيلي إمامًا وخطيبًا لجامع قباء.
أصبح سليمان الرحيلي، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.
وكتب الرحيلي "أشكر الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداءالأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة وعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولاتفسد وتجمع الصف
وأكمل "السعودية ينص النظام الأساسي للحكم فيها على أنهادولة إسلامية دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنها تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله ألا يحق لنا أن نحبها ونعتز بها ونوالي ولاة أمرها".
قد شغل آل الشيخ مناصب " أستاذ في قسم أصول الفقة بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وأستاذ كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، للفتوى وضوابطها في الجامعة، كما شارك في التدريس في المسجد النبوي، وشغل منصب رئيس لجنة أفريقيا في عمادة القبول والتسجيل سابقاً ورئيس لجنة آسيا في عمادة القبول والتسجيل سابقاً، ورئيس لجنة أوربا في عمادة القبول والتسجيل سابقاً، ووكيل كلية الشريعة للدراسات العليا والمسائية سابقاً وعميد شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية سابقاً.
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