أشارت بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد حول العالم تجاوز 571 ألفا، فيما اقترب عدد الوفيات من 26500 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن أفريقيا سجلت 2650 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و49 حالة وفاة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكد غيبريسوس، أن المنظمة جاهزة لمساعدة جميع البلدان في حربها ضد الفيروس، لافتًا إلى أن "البلدان التي تمتلك أنظمة صحية ضعيفة عليها أن تتصرف بحزم من أجل احتواء التفشي بين الإصابات الأولى، ما من شأنه أن يمنع العدوى".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية : عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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