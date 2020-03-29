حاكم نيويورك يرفض الحجر الصحي على نيويورك

رفض حاكم نیویورك أندرو كومو، الفكرة التي طرحھا الرئیس الأمریكي دونالد ترامب الیوم السبت للحجر الصحي لمدة أسبوعین على منطقة نیویورك، مؤكدًا أنھا ليست قابلة للتطبیق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال كومو في مؤتمر صحفي: "تحدثت إلى الرئیس بشأن السفینة الطبیة القادمة ولم أتحدث معه عن أي حجر صحي وھو بدوره لم یتحدث عن الحجر الصحي علىالإطلاق".
وتابع: "لا أعرف كیف یمكن تطبيق ذلك من الناحیة القانونیة والطبیة وأیضا لا أعرف ما المقصود فعلا من الحجر الصحي".
وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق أنه یفكر في فرض حجر صحي قابل للتنفیذ في نیویورك ونیوجیرسي وأجزاء معینة من ولایة كونتتیكت لوقف انتشار فیروس كوروناالمستجد من تلك النقاط الساخنة.
وأعلن كومو عن تأجیل الانتخابات التمھیدیة الرئاسیة في نیویورك والتي كانت مقررة في 28 أبریل المقبل إلى 23 یونیو وذلك بعد أن أصبحت الولاية مركزا لانتشار الفیروس في الولایات المتحدة لتعتبر أحدث ولایة تؤجل أو تغیر بشكل جذري موعد الانتخابات التمھیدیة الرئاسیة.
وذكر أن ولایة نیویورك حتى ظھر الیوم السبت سجلت 52 ألف إصابة مؤكدة بینھا 22697 حالة في مدینة نیویورك وھو ما یمثل 58 بالمئة من جمیع الإصابات في الولایة.
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