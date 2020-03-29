ووهان الصينية تحاول طي صفحة الفيروس

ووهان (أ ف ب)

من فحص المسافرين إلى استقبالهم ببزات وقائية كاملة، فتحت مدينة ووهان الصينية التي ظهرت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، أبوابها تدريجياً على العالم الخارجي، أمس، بعد شهرين من عزلة شبه تامة.

وفي خطوة تكتسي طابعاً رمزياً، توقف أول قطار مسافرين يسمح له بالقيام برحلة إليها، بعيد منتصف الليل في محطة ووهان. وانتشرت صوره في كل وسائل الإعلام المحلية.

وعلى متن القطار عشرات من سكان المدينة الذين علقوا خارجها منذ نهاية يناير عندما فرضت السلطات حجراً لوقف انتشار الوباء.

وقالت سيدة في السادسة والثلاثين من العمر رفضت كشف اسمها، مبتسمة: «أنا وابنتي شعرنا بحماس كبير عندما اقترب القطار».

وبسبب الإغلاق لم تر زوجها منذ عشرة أسابيع بدت دهراً لابنتها. وقالت السيدة الشابة: «لم أتمكن من منع نفسي من البكاء». وحتى يوم أمس، لم يكن يسمح بدخول المدينة سوى لأفراد الطواقم الطبية والأشخاص المكلفين بنقل سلع أساسية. لكن السلطات ترفع تدريجياً هذه القيود منذ الأربعاء الماضي.

وما زال الانفتاح جزئياً إذ إنه على السكان الانتظار حتى الثامن من أبريل ليتمكنوا من مغادرة ووهان، وهو الموعد الذي يعاد فيه فتح مطارات المدينة.

وفي الاتجاه الآخر، يخضع القادمون لفحوص دقيقة من قياس حرارة جسمهم إلى التدقيق في هوياتهم وطرح أسئلة عن تنقلاتهم قبل وصولهم.

ويتوجب عليهم تقديم أرقام خاصة بهم مشفرة على هواتفهم النقالة تشكل تصريح مرور وتثبت أنهم سالمون.

وظهرت أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر في ووهان. ودفعت المدينة ثمناً باهظاً لهذا الوباء، إذ أصيب بالفيروس أكثر من خمسين ألف شخص وسجلت 2538 وفاة. وأعلنت السلطات الصحية، أمس، وفاة ثلاثة مصابين آخرين. لكن الأعداد تراجعت في الأسابيع الأخيرة.

وقد حذرت السلطات من التنقلات غير الضرورية التي يمكن أن تسهل انتشار الفيروس.