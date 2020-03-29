هجوم إرهابي يستهدف منفذ شحن حدودياً بالمهرة

بسام عبدالسلام (عدن)

شنت عناصر إرهابية هجوماً بقذائف صاروخية صوب أحد المواقع العسكرية المتمركزة في منفذ شحن حدودي بمحافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان. وبحسب مصادر أمنية تحدثت لـ«الاتحاد» فقد قام مجهولون بإطلاق عدد من القذائف الصاروخية باتجاه مقر أمني تابع للشرطة العسكرية قرب المنفذ الحدودي. حسب المصادر نفسها فإن الهجوم الإرهابي تم إطلاقه من أحد الأودية النائية القريبة من المنفذ الدولي، ولم يسفر عن سقوط أية خسائر بشرية.

وأشارت المصادر إلى أن القذائف سقطت في مساحة تقع بين مبنى الجمارك الذي تتمركز فيه قوات الشرطة العسكرية موقع ترسيم 6، وأن القوات العسكرية والأمنية انتشرت في محيط المنطقة وشرعت بتمشيطها من أجل ضبط العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم. وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ«الاتحاد» فإن دوي انفجارات عنيفة سمع في مناطق قريبة من الموقع العسكري وقبل أن تقوم القوات بتطويق الموقع ومنع المرور في الطريق الدولي، موضحين أن القوات المرابطة في منفذ الشحن أعلنت حالة من الاستنفار وشددت من إجراءاتها وعمليات التمشيط بالقرب من المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان.

ويعد الهجوم الثاني عقب استهداف مجهولين في 25 فبراير الماضي قوة أمنية وعسكرية كانت تمر في طريق رئيسي يؤدي إلى منفذ الشحن، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر. وتأتي عملية استهداف قوات الشرطة العسكرية عقب تسلمها مهام تأمين منفذ الشحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان بتوجيهات رئاسية وبإسناد ودعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة عمليات التهريب المرتبطة بميليشيات الحوثي الانقلابية.