كيف نجح «كورونا» في حماية البيئة؟

أحمد مراد (القاهرة)

«رب ضارة نافعة»، مقولة تحققت في الأيام الأخيرة مع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في مختلف دول العالم، إذ لم يخلُ المشهد المأساوي الذي أحدثه الفيروس في العالم من وجه إيجابي ظهر في تحسين جودة البيئة وتراجع حدة التلوث بمعدلات غير مسبوقة في العديد من الدول التي انتشر فيها المرض، لاسيما الصين وإيطاليا.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» نشرت صوراً عبر الأقمار الاصطناعية تظهر تراجعاً ملحوظاً في معدلات التلوث بالصين، وانخفاض مستوياته بشكل كبير في أعقاب إغلاق الأنشطة التجارية والصناعية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب بيانات وزارة البيئة الصينية، ارتفع متوسط الأيام التي تشهد هواءً ذا جودة عالية في شهر فبراير الماضي بنسبة 21.5% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، مشيرة إلى انخفاض البيانات الأساسية عن تلوث الهواء بنحو الثلث في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.

كما شهدت الصين انخفاضاً حاداً في نسبة مادة أكسيد النيتروجين التي تصدرها السيارات ومعامل الكهرباء والمصانع في شهري يناير وفبراير الماضيين، فضلاً عن انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% في الفترة من 3 فبراير وحتى الأول من مارس، واختفاء غيمة التلوث السامة التي كانت تطوف فوق المواقع الصناعية في الصين.

ووجد علماء صينيون أن فيروس كورونا قضى على ربع انبعاثات الصين من الغازات الدفيئة المدمرة في أسبوعين فقط في منتصف شهر فبراير الماضي.

وجاء انخفاض معدلات التلوث في الصين بسبب إغلاق منشآت البترول والحديد، ووقف الرحلات الداخلية، وانخفاض معدل استخدام الفحم بنسبة 36% في الفترة من 3 فبراير وحتى الأول من مارس مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، علماً بأن الصين هي أكبر منتج ومستخدم للفحم الذي يعتبر مصدر 59% من طاقتها، ويستخدم في معامل الكهرباء والمصانع، ويستخدم في المنازل الريفية بهدف التدفئة.

وتكرر الأمر ذاته في إيطاليا التي تعتبر أيضاً بؤرة لفيروس كورونا، حيث شهدت انخفاضاً هي الأخرى في مستويات تلوث الهواء، ناجماً عن إغلاق المصانع وحظر حركة الطيران.

وكشفت صور نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا» عن انخفاض حاد في مستويات تلوث الهواء في شمال إيطاليا نتج عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز ضار ينبعث من محطات توليد الطاقة والسيارات والمصانع.

وقال علماء في وكالة الفضاء الأوروبية: «إننا واثقون جداً من أن انخفاض الانبعاثات الذي يمكننا رؤيته يتزامن مع الإغلاق في إيطاليا الذي تسبب في انخفاض حركة المرور والأنشطة الصناعية».

من ناحية أخرى، كشف علماء متخصصون في شؤون البيئة عن التأثير الإيجابي على البيئة الذي أظهره نظام الحجر الصحي الذي تفرضه العديد من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التقليل من تلوث الهواء.

وتعتبر مدينة البندقية الإيطالية أول مدينة أوروبية طبقت نظام الحجر الصحي على السكان، وحققت هذه الخطوة نتائج إيجابية، حيث أصبحت مياه قنوات المدينة نقية وشفافة، فضلاً عن ازدياد أعداد الأسماك الصغيرة بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، شدد الخبير في شؤون البيئة، الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة المصري، على أهمية التحسن البيئي الذي شهدته بعض الدول مؤخراً على خلفية توقف الأنشطة التجارية والصناعية وحركة الطيران والسيارات في أعقاب تفشي فيروس كورونا، معتبرها فرصة مهمة لتوجيه أنظار العالم إلى مخاطر التلوث البيئي الذي لا يقل خطراً عن الفيروسات والأوبئة.

وأكد فودة لـ«الاتحاد» أن المنحة عادة ما تأتي من رحم المحنة، ومن المهم الخروج منها بدروس مستفادة تحقق الخير والرفاهية للبشرية، الأمر الذي ينطبق على الوجه الآخر لفيروس كورونا، فوسط الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تسبب فيها هذا الوباء فإنه أحدث أثراً إيجابياً في تحسين جودة البيئة وتراجع معدلات التلوث بشكل هائل، ومن ثم فإن الأهم ألا يمر هذا الأمر مرور الكرام ودون أن نعتبره محطة مهمة لوضع استراتيجيات دولية تحافظ على البيئة، وتضمن استمرار التراجع في معدلات التلوث.

وقال الخبير البيئي: «سوف ينتهي خطر فيروس كورونا آجلاً أو عاجلاً. أما خطر التلوث فسيظل قائماً ويزداد خطورة إذ لم تنتبه له دول العالم كافة، وتتضافر جهودها لتقليل وخفض معدلاته، الأمر الذي يجعلنا أمام تحدٍ آخر لا يقل شراسة وقوة عن تحدي فيروس كورونا، وهو تحدي المحافظة على البيئة من أخطار التلوث الذي يهددها بالدمار».

ودعا مستشار وزير البيئة المصري دول العالم إلى الاستفادة من درس كورونا، وتوجيه الاهتمام الكافي والمطلوب نحو قضايا البيئة التي تشهد تراجعاً خطيراً يؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة بالنسبة لملايين البشر حول العالم.