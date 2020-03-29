الصحة المصرية: ذروة التفشي لم تبدأ بعد

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن ذروة انتشار فيروس «كوفيد–19» كورونا المستجد، لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من بداية الأسبوع السابع لظهور الفيروس، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر في وقت مبكر.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأهمية التركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، مؤكداً خلال اجتماع عقده أمس لمتابعة حركة الإنتاج بمصانع المواد الغذائية والأدوية، أن أجهزة التنفس من أهم احتياجات مصر حالياً.

وأطلقت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو، ألكسو، إيسيسكو»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 4 رسائل مهمة لمواجهة الفيروس والشائعات المنتشرة حوله، ومواجهة تفشي المعلومات الخاطئة وعدم نشرها، وعدم نشر الفزع في المجتمع، مع التحقق من مصادر المعلومات ونشر المعلومات بحكمة ودقة.

إلى ذلك، أكد مجلس النواب المصري أن آثار أزمة كورونا ستكلف مصر عشرات المليارات، ولكن صحة المصري في المقام الأول، وخصوصاً في تدبير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس. وأشارت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الانكماش الاقتصادي المتوقع حدوثه في مصر لن يقل عن 1.5% نتيجة لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تمت على مدار الأعوام الماضية. وفي هذه الأثناء، تم تسجيل 6 وفيات أمس، بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاماً و78 عاماً، فيما تأكدت 40 إصابة جديدة من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصرياً. وبلغ إجمالي عدد المصابين في مصر 576 حالة، تماثل 121 منهم للشفاء، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 36.