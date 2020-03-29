إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

شنت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، سلسلة من الغارات، ليلة أمس، مستهدفة مواقع لحركة «حماس» شمال القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعاً لحركة «حماس» شمال قطاع غزة بثلاثة صواريخ مما أثار حالة من الرعب والفزع في صفوف المواطنين.

وأشارت المصادر، إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصداً للحركة شرق منطقة «أبو صفية»، وقالت المصادر إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصداً آخر شرق «بيت حانون» شمال قطاع غزة. وأوضحت أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

يُشار إلى أن القصف الإسرائيلي جاء عقب مزاعم إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمستوطنة سديروت دون أن يوقع إصابات.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة المحاصر، منها «سديروت» و«أفيفيم».

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه تم تحديد إحدى الطلقات، زاعماً أنها أُطلِقَت من قطاع غزة. وأشار إلى سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة، ولم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

وفي سياق آخر، أعلن نشطاء فلسطينيون وعرب عن إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية لإنقاذ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من خطر انتشار فيروس كورونا من خلال التغريد على هاشتاغ #كورونا_الاحتلال_يقتل_الأسرى.

وأوضح القائمون على الحملة أن هدفها لفت انتباه العالم لإهمال الاحتلال أوضاع الأسرى الصحية، وفضح إجراءاته التي قد تتسبب بوصول الفيروس للسجون.

وتتضمن الحملة أيضاً مراسلة المؤسسات الحقوقية والقانونية وتوجيه رسائل إلى حكومات وبرلمانات وأحزاب سياسية تطالب بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء وإرسال لجان طبية لإجراء فحوصات دورية وغيرها من المطالب لتحسين أوضاع الأسرى المعيشية.

وتشارك في هذه الحملة 62 مؤسسة رسمية وأهلية من مختلف أنحاء العالم بينها جمعيات ونقابات ووسائل إعلام.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 5500 أسير بينهم قرابة 1000 مريض، 28 منهم في سجن الرملة مصابون بأمراض مزمنة وعليهم خطر حقيقي من فيروس كورونا.