«الصحة العالمية» تحذر من خطورة التفشي بليبيا وسوريا

أحمد عاطف (القاهرة)

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد البلدان التي تُبلِّغ عن حالات الإصابة بفريوس كورنا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى 21 بلداً عربياً من أصل 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، وكشفت عن تقارير جديدة بوجود خمس حالات مؤكدة في سوريا، وحالة واحدة مؤكدة في ليبيا.

وأعرب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن قلقه من ظهور الفيروس في البلدان التي وصفها بـ«ذات النُظُم الصحية الهشة» والأكثر عُرضة للخطر في الإقليم، مثل ليبيا وسوريا.

وقالت المنظمة، إن الأسابيع الماضية شهدت مكافحة بعض من أكثر النُظُم الصحية تقدماً في العالم، لافتة إلى أنه في ظل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم، يُمثِّل الوصول إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر والأشد احتياجاً أولوية قصوى. وتعتبر إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، لا سيّما للاجئين والسكان النازحين والمهاجرين، ذات أهمية بالغة لنُظُم صحية قائمة على الحقوق وتحقيق الأمن الصحي‎ ‏العالمي.

ولفت المنظيري إلى أن سنوات الحرب في سوريا أثَّرت بشدة على قدرة قطاع الصحة، إذ تعمل 50 في المئة فقط من المستشفيات العامة و47 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل كامل بنهاية عام 2019. كما فرَّ آلاف من المهنيين الصحيين المؤهلين.

ولفتت الصحة العالمية أنها تعمل من داخل سوريا وعبر الحدود من مدينة غازي عنتاب في تركيا لتسريع وتيرة جهود التأهب والاستجابة لأولى حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19»، مضيفة: «نعمل مع الشركاء على إعداد النظام الصحي والمجتمع المحلي والقادة للاستجابة سريعاً عند ظهور المرض». وبدأ اختبار الحالات المُشتبه في إصابتها بمرض «كوفيد-19» في شمال غرب سوريا منذ يومين بعد وصول شحنة من 300 اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. كما أن نتائج أول ثماني حالات مُشتبه فيها جميعها سلبية. وووصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب.

وتعمل الآن المنظمة وشركاؤها على تدريب 540 عاملاً صحياً من 180 مرفقاً صحياً في شمال غرب سوريا، على سلامة العاملين والمرضى والوقاية من العدوى، ومكافحتها.

وفي ليبيا تعتبر الفئات السكانية الضعيفة، مثل السكان النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين، أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب الإتاحة المحدودة للرعاية الصحية والمعلومات عن المرض والأوضاع المعيشية المتدهورة. كما يبعث الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون الرسمية وغير الرسمية على القلق بوجه خاص.

إلى ذلك، أعلن كل من الكويت وعمان والبحرين وتونس والسودان وفلسطين وموريتانيا، أمس، ارتفاع أعداد المصابين لديها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافي آخرين، فيما توفي مصابون في السعودية ولبنان والعراق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة، فيما توفي شخص بالرياض ليصل إجمالي الوفيات إلى 4، مع تعافي حالتين جديدتين.