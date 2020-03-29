مقتل وأسر عشرات الحوثيين في مأرب والجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل عشرات المسلحين، غالبيتهم من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، باحتدام المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق البلاد. وذكرت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية لـ«الاتحاد» أن معارك عنيفة دارت، السبت، في مديريتي صرواح بمحافظة مأرب، وخب والشعف بمحافظة الجوف، بين قوات الجيش المدعومة جواً من التحالف العربي وبراً من رجال القبائل المحلية، وميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيرة إلى أن المواجهات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وخلفت العشرات من القتلى من الجانبين.

وقالت مصادر قبلية وعسكرية في مأرب، إن ميليشيات الحوثي شنت في وقت متأخر الليلة قبل الماضية هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في محيط معسكر كوفل الاستراتيجي جنوب شرق مديرية صرواح، موضحة أن الهجوم أعقبه اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت حتى فجر السبت حققت خلالها ميليشيات الحوثي تقدماً ميدانياً قبل أن تتمكن القوات الحكومية من صد الهجوم.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، الليلة قبل الماضية، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مناطق المواجهات شرق مديرية صرواح الواقعة غرب مدينة مأرب على الطريق المؤدي إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لهيمنة الحوثيين منذ أواخر سبتمبر 2015.

وأكدت مصادر قبلية في مأرب وصول تعزيزات عسكرية، فجر أمس السبت، لقوات الجيش في صرواح التي تشهد قتالاً عنيفاً منذ أكثر من أسبوعين، مؤكدة مصرع ما لا يقل عن 20 من عناصر ميليشيا الحوثي وعدد آخر من مقاتلي الجيش والمسلحين القبليين في المعارك بصرواح منذ ليل الجمعة وحتى مساء أمس.

وأفاد مركز مأرب الإعلامي، التابع للسلطة المحلية في محافظة مأرب، مساء أمس السبت، بمقتل أكثر من 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي خلال تصدي القوات الحكومية لمحاولات تقدم للميليشيات في صرواح، مشيراً إلى أن قوات الجيش أفشلت الهجمات الحوثية بعد سبع ساعات من المعارك العنيفة.

واستهدفت المقاتلات العربية، أمس، تحركات لميليشيات الحوثي شرق العاصمة صنعاء في مناطق متاخمة لمحافظة مأرب. وذكر سكان أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على أهداف تابعة للحوثيين في منطقة رجام بمديرية بني حشيش، شرق العاصمة، وقصفت موقعاً للميليشيات في مديرية نهم شمال شرق صنعاء. وجدد طيران التحالف، صباح أمس السبت، غاراته على مواقع وتحركات للمتمردين الحوثيين في مديرية خب والشعف الواقعة شمال شرق محافظة الجوف وتدور فيها معارك منذ أسابيع.

وبحسب سكان ومصادر ميدانية، فإن مقاتلات التحالف نفذت، السبت، خمس غارات على أهداف تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية خب والشعف، ليرتفع إلى 18 عدد الضربات الجوية للتحالف على الميليشيات في محافظة الجوف في غضون 48 ساعة. وتزامن القصف مع تجدد المعارك بين الجيش وميليشيا الحوثي في منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف، حيث سيطر الحوثيون مطلع مارس على مركزها الرئيسي مدينة الحزم.

وأكدت مصادر في الجيش اليمني بالجوف إفشال محاولات هجومية للميليشيات على منطقتي اليتمة والمهاشمة، شمال مديرية خب والشعف، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى أسر 22 من عناصر الميليشيا.

وأضافت أن قوات الجيش والقبائل الموالية لها، تمكنت من إحراق مدرعة تابعة للحوثيين والاستيلاء على خمس مركبات عسكرية، فيما ذكر مسؤول محلي أن عدداً من «أبناء محافظة الجوف» قتلوا صباح السبت خلال المعارك في منطقتي اليتمة والمهاشمة.

واعترفت ميليشيات الحوثي، أمس، بمصرع العشرات من عناصرها خلال المعارك مع الجيش اليمني في محافظتي مأرب والجوف، مشيرة إلى مقتل العديد من القادة الميدانيين للجماعة المسلحة في المعارك بمأرب، بينهم مشرف الإمداد والتموين ومسؤول التجنيد للميليشيا في جبهة صرواح، عبدالله الحمزي، والقيادي ماجد المؤيد، وهو على صلة مصاهرة بزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

وبثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أمس السبت، مشاهد لتشييع أكثر من 22 من قيادات وعناصر الجماعة الانقلابية في محافظات صنعاء وصعدة وعمران وذمار وإب، وذلك غداة تشييع الميليشيا 47 من عناصرها قتلوا في معارك صرواح والجوف.

وقال مصدر محلي في محافظة إب، أمس، لـ«الاتحاد»، إن ميليشيا الحوثي شيعت يومي الجمعة والسبت أكثر من عشرة من عناصرها، وهم أبناء مديريتي السدة وفرع العدين، وجميعهم لقوا مصرعهم في القتال المحتدم في محافظتي مأرب والجوف.