السودان ينشر قوات إضافية على الحدود

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أعلن السودان نشر المزيد من القوات العسكرية لتعزيز إغلاق المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، وقال اللواء نصر الدين عبد القيوم والي ولاية القضارف، إن هذا الإجراء يأتي امتداداً للخطوات التي اتخذتها الولاية بإغلاق المعابر، لحماية السودانيين من جائحة كورونا، مؤكداً عدم السماح بدخول أي شخص عبر الحدود.

ومن ناحية أخرى قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن قوات من الدعم السريع أغلقت الشريط الحدودي بين السودان وتشاد وليبيا. وفي غضون ذلك، قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن هناك اتجاهاً لدى السلطات السودانية لزيادة ساعات حظر التجول لتبدأ من الرابعة عصراً حتى السادسة صباحاً، وتمديده أسبوعاً، قابلا للتجديد، في حين تضغط أطراف من أجل حظر شامل. وفي هذا السياق كشف وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم عن تقديمه توصية للسلطات السودانية بتمديد حظر التجول ليشمل الفترة النهارية، لمدة أسبوعين على الأقل لمحاصرة الفيروس والتعقيم الشامل.

وكان السودان قد فرض حظر التجول في جميع المدن والولايات السودانية من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً منذ يوم الثلاثاء الماضي لمواجهة الوباء، وذلك بقرار من مجلس الأمن والدفاع السوداني.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية أمس عن حالتين جديدتين مصابتين بفيروس «كوفيد-19» «كورونا الجديد»، ليرتفع عدد الحالات في السودان إلى 5 حالات، بينها حالة وفاة واحدة. كما أعلنت الوزارة الاشتباه في إصابة 85 سودانياً بالفيروس.

وفي تطور آخر، أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم أنه اختار العزل الشخصي في منزله، واتخذ كل الاحتياطات، لكونه صادف إحدى الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالفيروس، رغم أنه كان يضع الكمامة، وعلى بعد متر أو أكثر، وذلك من موقع إحساسه بالمسؤولية، وحرصه على صحة الجميع.

وعلى صعيد آخر، قدم الدكتور محمد ناجي الأصم القيادي البارز بتجمع المهنيين السوداني استقالته من سكرتارية هيئة قيادة التجمع، الذي لعب دوراً كبيراً في الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل الماضي، إلا أن الأصم احتفظ بعضويته في تجمع المهنيين، ولم يتم البت في استقالة الأصم بعد، التي لم يعلن دوافعها وأسبابها بعد. لكن مصادر سودانية مطلعة قالت لـ «الاتحاد» إن استقالة الأصم وشواهد أخرى تؤكد الخلافات والصراعات داخل تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، التي تجعل الفترة الانتقالية في مواجهة تحد ضخم، هو قدرة قوى التغيير على الحفاظ على تماسكها ومواجهة التحديات الراهنة موحدة.