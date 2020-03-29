الجيش يستهدف غرفة عمليات عسكرية تركية بطرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

واصلت الميليشيات المسلحة التابعة لمصراتة خرق هدنة وقف إطلاق النار باستهداف تمركزات الجيش الليبي في محور الوشكة بالطيران التركي المسير، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الجنود التابعين لكتيبة النهر الصناعي.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق لا تحترم الهدنة الإنسانية في طرابلس ومصراتة، مؤكداً أنها تستخدم الطائرات التركية المسيرة لاستهداف تمركزات قوات الجيش الوطني شرق مصراتة.

وأكد المصدر تدمير قوات الجيش الليبي لعدد من العربات والآليات التابعة لميليشيات مصراتة في منطقة أبو قرين، مشيراً إلى أسر القوات لمرتزقة يقاتلون إلى جانب ميليشيات مصراتة.

إلى ذلك، شهدت محاور القتال في طرابلس اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة في عدة محاور، وتدمير غرفة عمليات تركية تضم عدداً من المرتزقة السوريين والأتراك في ضواحي طرابلس.

ولفت المصدر الليبي إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من قتل أحد مسلحي فرقة الذئاب الرمادية التي تتبع النظام التركي، مشيراً إلى مصرع بعض الضباط الأتراك في محوري الساعدية وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية منهم «مراد بولات» وهو أحد مرتكبي جرائم الحرب بحق الأكراد في شمال سوريا.

ومراد بولات هو مرتزق يتبع إحدى الفصائل الخاصة التركية المسلحة ذات القومية التركية المتعصبة وتعرف بـ «الذئاب الرمادية».

كما أعلن صحفيون أتراك عن مقتل مراد بولات وخمسة آخرين من رفاقه تابعين لتلك الفرقة الخاصة، جراء استهداف أحد مواقعهم من قبل القوات المسلحة الليبية في طرابلس.

بدورها، جددت البعثة الأممية لدى ليبيا دعوتها للأطراف الليبية إلى تنحية الخلافات وتوحيد الجهود لمكافحة خطر فيروس كورونا المستجد. وقالت البعثة إنها تدعم النداءات التي أطلقتها مؤخراً العديد من الشخصيات الليبية من مختلف التوجهات والاختصاصات والمناطق وتضم صوتها لصوتهم في الدعوة إلى تناسي الخلافات وتضافر الجهود في التصدي لخطر كورونا، وخاصة عبر تعاون كل الجهات المعنية في حماية الليبيين من هذا الخطر المحدق بليبيا.

وعبرت البعثة عن أملها أن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

على جانب آخر، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى احترام ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على وقف القتال فوراً والسعي لحل سياسي للأزمة.

إصابتان جديدتان بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما يرفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا إلى ثلاث حالات.

وسجلت ليبيا أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.