نصف سكان العالم قيد الحجر المنزلي بسبب «كورونا»

يمضي أكثر من ثلاثة مليارات شخص، اليوم السبت، نهاية أسبوع جديدة قيد الحجر الصحي في العالم، في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن، ويضرب بقوة أوروبا وخصوصاً إيطاليا.

وحسب آخر حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى أرقام رسمية حتى الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في العالم إلى 27 ألفاً و989 منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

أما عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسمياً، فقد بلغ أكثر من 605 آلاف و220 في 183 بلداً ومنطقة.

ففي شبه الجزيرة الإيطالية، قتل وباء كوفيد-19 نحو ألف شخص خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 9134.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية لأكبر عدد وفيات في العالم مع تسجيل أكثر من 5690 وفاة، بينها 832 في الساعات الـ24 الأخيرة.

لكن عدوى كوفيد-19 تواصل تباطؤها في شبه الجزيرة، مثيرة الأمل في أن تفضي إجراءات الحجر الصارمة التي اتخذت قبل أسبوعين إلى نتائج أخيراً، وإن لم يبلغ الوباء ذروته بعد.

وأعيد فتح مدينة ووهان الصينية التي رصدت فيها أول إصابة بالفيروس، تدريجاً السبت بعد عزلها لشهرين ونصف الشهر تقريباً، وقد وصل إليها أول قطار يقل مسافرين منذ ذلك الحين.

في المقابل، يبدو أن الأسوأ آتٍ في القارات الأخرى. فقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة، الجمعة، عتبة المئة ألف شخص (104 آلاف و837 شخصاً) بعدما تقدم هذا البلد في اليوم السابق على إيطاليا والصين، مسجلاً أكبر عدد من الإصابات المعلنة في العالم. وتوفي 1600 شخص بالمرض، حتى الآن، في الولايات المتحدة.

ودفع هذا الوضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إصدار مرسوم يلزم مجموعة صناعة السيارات «جنرال موترز» بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي أساسية لمرضى كوفيد-19 الذين يرتفع عدد الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات، وذلك فيما بدأت هذه الأجهزة تنفد بعد أسابيع من تفشي الوباء.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن «النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الفردية» لطواقم المعالجين، يشكل «تهديداً وشيكاً» في مكافحة وباء كوفيد-19.