المدن التي لا تنام خاوية على عروشها.. نصف العالم تحت الحجر الصحي وحدود الدول مغلقة





بدت الساحات والشوارع الرئيسية خاوية في عدد من العواصم العربية الكبرى كما أظهرتها صور وكالات الأنباء، في ظل إجراءات مشدد لمواجهة وباء كورونا، حيث يقبع نحو نصف سكان العالم في منازلهم في ظل حجر صحي عام.



وظهرت الشوارع في الرياض وبغداد وبيروت والرباط خالية من أي مظاهر للحركة سواء للسيارات أو الأفراد، في حين سجل العالم العربي إجمالا مزيدا من الوفيات والإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وفي أنحاء العالم ارتفع مجموع حالات الإصابة المؤكدة إلى حوالي 650 ألف حالة، توفي منها أكثر من 30 ألفا، بينما تعافى أكثر من 137 ألفا، وذلك حسب الإحصاءات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز الأميركية من مصادر عدة.



ووفقا لتقارير عديدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان في أرجاء العالم يقبعون في منازلهم في ظل الحجر الصحي.



الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يوجه وزير دفاعه لاستدعاء وحدات بالحرس الوطني والاحتياط. وبموجب القرار تم تفويض وزيري الدفاع والأمن الداخلي بإصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط من الجيش والبحرية وسلاح الجو وخفر السواحل للخدمة لمدة تصل إلى سنتين "بعدد لا يتجاوز مليون فرد في الخدمة في أي وقت".



وفي وقت سابق قام ترامب بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي -الذي يخول الحكومة إلزام المصانع بتلبية الاحتياجات الوطنية في أوقات الأزمات- وطالب شركات أميركية بإنتاج مئة ألف جهاز تنفس صناعي، بحيث تكون جاهزة خلال مئة يوم.



وقال ترامب للصحفيين اليوم السبت إنه قد يأمر بفرض الحجر الصحي على ثلاث ولايات هي نيويورك ونيوجيرزي وكونيكتيكت.



وبدا أيضا أنه خفف تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى إعادة فتح الاقتصاد الأميركي سريعا. فعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة ستعاود العمل كالمعتاد بحلول عيد الفصح يوم 12 أبريل/نيسان كما أشار سابقا، قال "سنرى ما سيحدث".



وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 115 ألف حالة، والوفيات 1900، وهي بذلك الدولة الأولى في عدد الإصابات وتليها إيطاليا ثم الصين ثم إسبانيا.



من ناحية أخرى، نقل الإعلام الأميركي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة على متن حاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت بلغ 36 حالة على الأقل الجمعة، ومن المتوقع ارتفاع العدد، إذ قررت سلطات البحرية إجراء فحوص لكل العناصر على متن حاملة الطائرات وعددهم خمسة آلاف.

روسيا



أعلنت السلطات الروسية السبت تقييد الحركة عبر كامل حدود البلاد، بدءا من الاثنين. ووفقا لمرسوم حكومي، فإن روسيا "ستقيّد الحركة موقتا" عبر كل معابرها الحدودية البرية، والبحرية وعبر سككها الحديدية بدءا من منتصف ليل الاثنين المقبل.



يأتي ذلك، بعد تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 إصابة في 62 إقليما.



وكان مصدر مقرب من الحكومة الروسية، كشف اليوم السبت عن التفكير جديا في قرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وأوردت وسائل إعلام إيرانية نبأ وفاة رئيس دائرة الفتوى في مكتب مرشد الجمهورية الإيرانية جراء إصابته بفيروس كورونا.



وفي وقت سابق قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستخصص 20% من ميزانيتها السنوية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وأضاف في كلمة متلفزة أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 3076 إلى 35408.



وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا السبت تسجيل 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 108 حالة، وتسجيل 1704 إصابات ليرتفع الإجمالي إلى 7402.





وأعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي ابراهيم، السبت، وضع نفسه في العزل الصحي بعدما تبين أنه قابل أحد المصابين بكوفيد 19.



وقال الوزير في بيان إنه صار "في عزل شخصي"، موضحا "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة". وسجل السودان إجمالا خمس إصابات بفيروس كورونا، أدت واحدة منها إلى الوفاة.



أعلنت وزارة الصحة المصرية السبت تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و40 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 36 حالة وفاة و576 إصابة.





المصدر: الجزيرة نت