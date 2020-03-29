مسؤول بريطاني: سنكون قد أبلينا بلاء حسنا إذا سجلنا أقل من 20 ألف وفاة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مارس 2020 01:16 صباحاً - مشاركة

قال ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا يوم السبت إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد. وأشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

وسجلت المملكة المتحدة، اليوم السبت، 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة.

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وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان اليوم أن:

“عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 17089” مؤكدة أن “عدد الحالات المصابة أمس بلغ 14543 وليس 14579 كما كان معلنا، وذلك بسبب خطأ في جمع عدد المصابين”، وبذلك يكون عدد الحالات المصابة الجديدة 2546 في غضون 24 ساعة.

وأضافت الصحة البريطانية أنه تم “تسجيل 260 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1019”.