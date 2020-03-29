السخرية تقود إلى السجن..اعتقال فتاتين ربطتا اتصالا ساخرا بنظام اليقضة الخاص كورونا والبحث جارٍ عن رفيقاتهما

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت 28 مارس الجاري، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 21 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر أخبار زائفة والتبليغ عن حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه أربعة فتيات يربطن الاتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء كورونا المستجد، للتبليغ عن حالات زائفة للإصابة بالوباء، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من توقيف اثنين من المشتبه فيهن، بينما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المشبه بهن اللواتي ظهرن في الشريط المنشور.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما معًا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت لا زالت فيه عمليات التشخيص والتحري متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في إساءة استعمال الأرقام الهاتفية الخاصة بنظام اليقظة المخصص للمواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفسار أو التبليغ عن حالات حقيقية للمرض.