السيسي وبن زايد يبحثان آليات مكافحة فيروس كورونا

كتب: ضياء السقا
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات، السبت، مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، حولة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية، وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا.
ونشر ولى عهد أبو ظبي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: "بحثت مع أخي عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية وبشكل خاص الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس " كورونا " وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه".
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