رئيس الحكومة العراقية: من أولوياتنا تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة

شدد رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، على أنه "من أولويات حكومته، تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة".
ولفت مكتب الزرفي عقب استقباله سفراء دول الاتحاد الأوربي في العراق، إلى أن "رئيس الحكومة المكلف عبر عن تعازيه لجميع الدول الأوروبية التي تفقد يومياً المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا"، مبدياً "تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية".
كما أوضح أنه "من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي والتصدي للانهيار المالي وللإقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون".
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