الصحة المغربية: تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ تسجيل 31 إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 390 حالة وتسجيل حالة وفاة جديدة.

وتحتل مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب، المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين بـ 117 حالة إصابة، متبوعة بالعاصمة الرباط 71 حالة، فمدينة مراكش السياحية 70 حالة، ثم مدينة فاس 66 حالة، وتتوزع باقي الحالات المسجلة بين باقي المدن.

ويعيش المغاربة منذ 20 آذار حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت ​الحكومة المغربية​ مددت حالة الطوارئ إلى 20 نيسان المقبل.